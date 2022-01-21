Сбер запустил для клиентов ипотеку на залоговое жилье

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Теперь клиенты СберБанка могут оформить ипотеку на покупку залоговой недвижимости, которая реализуется в рамках процедуры банкротства должника. Предложение распространяется на объекты, которые находятся в собственности заемщика, в залоге у банка и продаются на торгах.

На сегодняшний день ипотека доступна для жилой недвижимости (квартиры, дома с земельными участками) и нежилой недвижимости (апартаменты). Первоначальный взнос на покупку залоговой недвижимости должен составлять не менее 20% от стоимости объекта, сделка совершается с помощью аккредитива.

Для оформления ипотеки потенциальному покупателю необходимо выбрать объект на одной из онлайн-площадок: ДомКлик, Портал DA, Avito, зарегистрироваться в торгах и выиграть их. Далее происходит стандартная процедура – подписание кредитного договора, договора купли-продажи, открытие аккредитива и регистрация права собственности в Росреестре. При этом, на Портале DA клиенты могут воспользоваться услугами авторизованного агента, который возьмет на себя весь процесс покупки от подачи заявки до участия в торгах.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Жители Черноземья продолжают активно пользоваться ипотечными предложениями Сбербанка. Так, в 2021 году Центрально-Черноземный банк выдал более 49 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 99,3 млрд рублей, что на 28,6% превысило показатели 2020 года. Покупка залогового жилья, реализуемого на торгах, позволит нашим клиентам приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Оформить такую сделку просто и удобно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки минимальна».