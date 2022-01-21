Госавтоинспекция предупредила воронежских водителей о сложной дорожной обстановке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники Воронежской Госавтоинспекции напомнили водителям о сложной ситуации на дорогах в связи с непрекращающейся метелью. Спасатели и синоптики предупреждали накануне о сильном снеге с ветром. Из-за метели утром 21 января город встал в 10 балльных пробках.По оценкам метеорологов, метель продлится до вечера. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

- Обращаем внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить аварии, - отметили в Госавтоинспекции. - Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон), что может привести к дорожному происшествию. А пешеходам в таких погодных условиях также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге: перед выходом на проезжую часть убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает, при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, одеваться в вещи светлых тонов со светоотражающими элементами.