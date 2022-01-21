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Общество21 января 2022 8:22

В феврале воронежцы получат квитанции с новыми цифрами за капремонт

Взнос с квадратного метра составит 9 рублей 82 копейки
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшеваой

Фото Елены Федяшеваой

Фото: из архива «КП»

С 2022 года в Воронеже на 4% увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства области.

Новые цифры в своих квитанциях горожане увидят уже в феврале. Плата за квадратный метр площади теперь составит 9 рублей 82 копейки.

Напомним, ранее чиновники сообщили о пересмотре планов по капитальному ремонту многоквартирных домов на ближайшие годы. Списки обещают актуализировать до апреля этого года.