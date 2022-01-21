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Происшествия21 января 2022 8:09

На переходе в центре Воронежа сбили женщину, водитель скрылся

Нарушителя ищут
Ярослав ИВАНОВ
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Полицейские попросили помощи воронежцев в поимке нарушителя, сбившего женщину днем 20 января.

ДТП произошло в 14.25 на Кольцовской, 68. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Водитель скрылся.

В результате ДТП 23-летняя горожанка получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в больницу.

Полицейские устанавливают автомобиль и личность водителя. Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, позвонить по телефонам 112 или 02. Ананомность гарантируют.