Воронежцы создали выставку о дачах на Дальних садах

В художественном музее имени Крамского стартовала экспозиция «Дальний сад». Это масштабный проект о локальной мифологии места, в котором сочетаются искусство и исследование об отношениях человека с пространством, временем и памятью. Главный герой - дачный поселок «Дальние сады». В течение лета 2021 года группа художников, фотографов, перформеров, драматургов и актеров изучали поселок, собирали истории и фотографии, проводили полевые экспедиции, вели обсуждения и создавали произведения. И даже сделали выставку на улицах Дальних садов, в поле и на территории садового участка и дачного дома.

- Дача – маленькая модель социума. Промежуточная среда между городом и природой, островок свободы в любые времена. Дача – свидетель смены поколений, хранилище семейных историй из прошлого. Дача – наша маленькая вселенная, наш личный райский сад. Исследование полифонии контекстов, которые хранит в себе феномен дач, направлено на вечный поиск своего места и своего счастья в быстро меняющемся мире, - отметили организаторы.

Выставка в музее имени Крамского – финальная точка проекта, представляющая собой образную модель воображаемого дачного поселка. Это выставка-воспоминание: о лете зимой, о дачах в музее, о прошлом и настоящем, об обыкновенном и сокровенном.

В проекте приняли участие более 40 человек - художники, фотографы, драматурги, актеры и перформеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Липецка, Барселоны. Среди воронежских авторов – Сергей Горшков, Валерий Мишунин, Евгения Ножкина, Евгений Чепурин, Егор Астапченко, Сергей Бруданин и другие.

В программе выставки образовательная часть: лекции о феномене дач и дачах в русской литературе, показы анимационных и художественных фильмов, перформанс, вербатим, творческие встречи с художниками и экскурсии.

Выставка продлится до 6 февраля.