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Общество21 января 2022 7:30

В Воронежской области за неделю от гололеда пострадали 1297 человек

И 30 получили обморожения
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области за семь дней в больницы с травмами различного характера обратились 3476 человек, большинство из них - 2229 - жители столицы Черноземья. В частности, с 13 по 19 января из-за гололеда пострадали 1297 жителей региона, конкретизировали в облздраве.

- Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась только 126 пациентам, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Также за этот период зарегистрировано 30 случаев обморожений и один случай переохлаждения. Один человек пострадал от падения сосулек, госпитализация ему не понадобилась.