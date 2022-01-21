В Воронежской области за неделю от гололеда пострадали 1297 человек

В Воронежской области за семь дней в больницы с травмами различного характера обратились 3476 человек, большинство из них - 2229 - жители столицы Черноземья. В частности, с 13 по 19 января из-за гололеда пострадали 1297 жителей региона, конкретизировали в облздраве.

- Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась только 126 пациентам, - сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. - Также за этот период зарегистрировано 30 случаев обморожений и один случай переохлаждения. Один человек пострадал от падения сосулек, госпитализация ему не понадобилась.