Воронежские волейболистки уступили ижевским в первом домашнем матче сезона

Волейболистки "Воронежа" почти переломили ход неудачно складывавшегося матча. Фото: cspsk-vrn.ru

Волейболистки клуба «Воронеж» в этом сезоне впервые играют дома. Встречи вынуждены проводить без зрителей из-за ковидных ограничений.

В первой домашней игре сезона наши волейболистки играли с ижевским клубом «Италмас-ИжГТУ», который идет на третьем месте в турнирной таблице высшей лиги «Б».

В первой партии хозяйки площадки были разгромлены - 15:25. Во второй партии снова проиграли, но уже всего четыре мяча. А два следующих сетах воронежские волейболистки выиграли. Третий со счетом 25:20, а четвертый еще увереннее - 25:17. Однако на тай-брейке волейболистки «Воронежа» проиграли 10:15, тем не менее они смогли завоевать в этом матче одно очко. После этой игры наша команда занимает пятое место. Сейчас идет борьба за место в четверке сильнейших в этой группе. Квартет лучших команд выйдет в финальную часть соревнований.

21 января волейболистки «Воронежа» сыграют с командой Мурома, которая идет на втором месте. С ней же они сыграют еще один матч в воскресенье, 23 января, а в субботу, 22 января, состоится повторный матч с «Италмас-ИжГТУ».