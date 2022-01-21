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Общество21 января 2022 7:08

Из-за клопа ввезенный в Воронеж груз семян подсолнечника вернули в Австрию

Карантинного вредителя задержали сотрудники Россельхознадзора
Ярослав ИВАНОВ
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Задержали и вернули клопа! В Воронеж предотвратили ввоз крупной партии семян подсолнечника из США и Турции. 19 января на фитосанитарном контрольном посту, находящемся на складе временного хранения, сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили в грузе карантинного вредителя.

- В ходе осмотра транспортного средства с семенами подсолнечника, прибывшего из Австрии, на упаковке семян был выявлен коричнево-мраморный клоп (Halymorpha halys Stal). В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации Управлением, груз с подкарантинной продукцией остановили. Транспортное средство с семенным материалом вернулив адрес грузоотправителя на территорию Австрии, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.