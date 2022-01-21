Из-за клопа ввезенный в Воронеж груз семян подсолнечника вернули в Австрию

Задержали и вернули клопа! В Воронеж предотвратили ввоз крупной партии семян подсолнечника из США и Турции. 19 января на фитосанитарном контрольном посту, находящемся на складе временного хранения, сотрудники Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям обнаружили в грузе карантинного вредителя.

- В ходе осмотра транспортного средства с семенами подсолнечника, прибывшего из Австрии, на упаковке семян был выявлен коричнево-мраморный клоп (Halymorpha halys Stal). В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации Управлением, груз с подкарантинной продукцией остановили. Транспортное средство с семенным материалом вернулив адрес грузоотправителя на территорию Австрии, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.