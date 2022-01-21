Воронежские спортсменки взяли бронзу чемпионата ЦФО по настольному теннису

Девушки хорошо подготовились к соревнованиям. Итог - бронза командного турнира. Фото: cspsk-vrn.ru

Чемпионат Центрального федерального округа в эти дни принимает Воронеж. Это самые значимые и представительные соревнования по настольному теннису в нашем регионе за последние 20 лет. Побороться за награды в наш город приехали около 200 сильнейших спортсменов из 17 регионов.

Сначала разыграли медали командного турнира. Здесь воронежские спортсменки стали третьими, выиграв со счетом 3:1 у Рязанской области, но позже уступив первой сеяной команде Владимирской области — 0:3. В итоге вперед воронежские спортсменки пропустила только фавориток турнира — спортсменок Владимирской области, которые заняли первое место, и девушек из Московской области, ставших вторыми.

А вот юношеская команда до пьедестала не добралась. Она заняла пятое место.

— Мы ожидали, что девушки войдут в призы. Они сыграли на тот уровень, на какой были готовы. Мужчины тоже выступили хорошо — с поставленной задачей справились. Показали максимально возможный уровень на сегодняшний день, — рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд председатель Федерации настольного тенниса Воронежской области Илья Жданов.

После командных турниров спортсмены начали борьбу за личные награды. Победители определятся в выходные.