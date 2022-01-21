В Воронеже утром сгорел автобус

Утром 21 января в Левобережном районе Воронежа сгорел автобус. Пожарных вызвали на улицу Илюшина в 6.26. Видео охваченного огнем "ПАЗика" очевидцы выложили в городских пабликах.

- Две пожарные машины потушили возгорание через 10 минут после вызова. Уничтожен огнем автобус "ПАЗ". Из людей никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.