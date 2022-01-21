Воронежцев снова ждут снежные и морозные выходные

Снег будет идти и днем, и ночью до 25 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снежная погода сохранится в Воронеже и на предстоящих выходных. Об этом сообщили синоптики. Специалисты Воронежского гидрометцентра, правда, полагают, что снегопадов, подобных тому, что идет сейчас, в ближайшие сутки не будет. На погоду продолжает оказывать влияние череда циклонов, проходящих через наш регион. Хорошо уже, что погода вскоре стабилизируется, что очень важно для метеочувствительных людей.

В ночь на субботу, 22 января, синоптики прогнозируют небольшой снег при -6 градусах. Днем температура повысится до -4. Снег не прекратится, но и не усилится.

В воскресенье, 23 января, ночью вместо южного подует юго-восточный ветер. Но погода особо не изменится. Снова легкий снег на этот раз при -7 градусах. Днем подует восточный ветер, потеплеет до -5. Снег продолжится.

В ночь на понедельник, 24 января, снова сменится ветер – на этот раз на северо-восточный. Похолодает до -8, небольшой снег продолжит идти. Днем погода будет ровно такой же, как сутки назад. То есть, -5 градусов и легкий снег.

Во вторник, 25 января, ночью похолодает до -9. Мелкие снежинки по-прежнему будут порхать в воздухе. А вот днем снег прекратится. И после долгого перерыва из-за облаков будет выглядывать солнце. Температура поднимется до -6 градусов.