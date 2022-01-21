Известный пианист сыграет воронежцам Шумана

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 и 22 января в Воронеже будет выступать известный пианист Андрей Коробейников. В семь лет он одержал победу на III Международном конкурсе юных музыкантов имени Чайковского. К 20 годам он стал обладателем более 20 премий различных конкурсов в России, США, Италии, Португалии, Великобритании, Нидерландах и других странах. Пианист не раз выступал в Воронеже.

В этот уик-энд в сопровождении академического симфонического оркестра музыкант исполнит в филармонии Концерт для фортепиано Роберта Шумана.

Композитор оценил его как «нечто среднее между симфонией, фантазией и концертом». По мнению целого ряда музыковедов, концерт Шумана требует от солиста высокого технического мастерства, но виртуозность здесь не выходит на первый план. Главным становится личное восприятие исполнителя.

Во втором отделении Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Вербицкого исполнит Вторую симфонию Иоганнеса Брамса. Это сочинение он закончил через короткое время после создания первой симфонии. Но исследователи творчества композитора отмечают огромную разницу между двумя сочинениями. Если первая полна борьбы и драматизма, то вторая дышит «мажором» и радостью.