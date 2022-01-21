Воронежцам покажут иллюстрации известного художника

фото с сайта музея имени Крамского

В музее имени Крамского открылась выставка, которая познакомит воронежцев с новыми поступлениями в собрание музея. Экспозиция представила восемь графических рисунков-иллюстраций к книге Задонского «Жизнь Муравьева», выполненных известным воронежским художником Александром Стариловым в 1987 году.

- Графика Александра Старилова поражает своей объемностью, сложностью композиции, проработанностью каждого персонажа. Каждое произведение рассказывает свою историю. Работы художника говорят сами за себя, показывают автора как человека необыкновенной фантазии. Благодаря его иллюстрациям читатели могут составить полное представление о том или ином персонаже. Где-то Александр Валентинович использует гротеск, где-то иносказание. Он сформировал свою концепцию в графике, и эта индивидуальность видна во всех его работах. Автор развил высокую пластическую культуру, обрел то художественное равновесие, к которому стремятся все творческие люди, - отметили в музее.

Александр Старилов - выпускник факультета промышленного и гражданского строительства ВИСИ. В середине 70-х работал главным архитектором ЮВЖД. Долгие годы преподавал в Воронежском художественном училище композицию, графику, основы исполнительского мастерства. Для Министерства связи СССР выполнил несколько серий почтовых марок, открыток, конвертов. Оформил и проиллюстрировал полторы с лишним сотни книг для разных издательств – в том числе для престижной московской «Книги». Умер в 2013-м году.

Выставка продлится до 27 февраля.