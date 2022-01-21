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Дом. Семья21 января 2022 5:21

В воронежском зоопитомнике "Червленый яр" родился черный ягненок

Потомство появилось у курдючных овец
Ярослав ИВАНОВ
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В зоопитомнике Червленый Яр пополнение. У семьи курдючных овец родился ягненок.

- Окрас шерсти у него черного цвета. Малыш с мамой живут в отельном помещении, он питается молоком, потихоньку начинает есть корм, щиплет сено. И уже активно играется, идет на контакт с сотрудниками, - сообщили в зоопитомнике.

Зоологи отмечают, что беременность у курдючных овец продолжается около пяти месяцев, а сами роды происходят довольно быстро: максимальная продолжительность – 60 минут. За один раз на свет могут появиться от одного до пяти ягнят.