Михаил Мишустин призвал воронежского губернатора подготовиться к «омикрону»

Мишустин пообещал не снижать объемы поддержки региона Фото: с портала правительства Воронежской области.

В первом квартале 2022 года в воронежской детской больнице откроется новое отделение. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с губернатором Александром Гусевым в четверг, 20 января.

- Я очень надеюсь, что детишки и Воронежской области, и те, кто будут приезжать, в первом квартале получат больницу. Вы обещали, Александр Викторович, я уверен, что вы все сделаете, – сказал Михаил Мишустин.

По словам председателя правительства, федеральный центр сохранит объемы поддержки региона. Он добавил, что необходимо сохранить уровень вакцинации среди жителей. Новый штамм коронавируса «Омикрон» более контагиозный. Мишустин подчеркнул, что необходимо обеспечить готовность первичного звена, коечного фонда, кол-центров.

Александр Гусев поблагодарил правительство за поддержку региона. Речь идет не только о медицине. Говоря о развитии Воронежской области, губернатор отметил, что удалось добиться роста производительности в нескольких ведущих отраслях области – оборонно-промышленном комплексе и сельском хозяйстве. За два года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК увеличилась до 32%, а налоговые доходы от предприятий сельхозотрасли превысили 19 млрд рублей.

- Можно констатировать, что у нас проходит восстановительный рост экономики после тех пандемийных ограничений, которые были в 2020 году, частично в 2021, - отметил губернатор. – ВРП у нас составил 1,08 трлн рублей. Это говорит о том, что основные последствия пандемии экономика преодолела.