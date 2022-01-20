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Общество20 января 2022 15:19

В Воронеже будет закрыт проезд по улице Декабристов

Там проведут работы по благоустройству
Мария Щербакова
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Проезд ограничат на участке от Карла Маркса до Софьи Перовской

Проезд ограничат на участке от Карла Маркса до Софьи Перовской

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже на улице Декабристов в ночь с четверга на пятницу будет закрыт проезд для автомобилистов. Речь идет об участке от улицы Карла Маркса до улицы Софьи Перовской. Об этом сообщили в городской администрации.

Движение будет закрыто с 22.00 20 января до 6.00 21 января. Как пояснили в мэрии, ограничения связаны с работами по благоустройству. Администрация проносит горожанам извинения за оказанные неудобства.