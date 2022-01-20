В Воронеже возбудили уголовное дело на водителя иномарки, дважды попавшегося пьяным за рулем

Автоинспекторы быстро выяснили, что пьяный водитель и трезвым не имел права садиться за руль. Фото: из архива «КП»

Ночью на улице Путиловской Советского района сотрудники городского ОБДПС остановили автомобиль «Рено Меган». За рулем сидел 31-летний воронежец. Судя по невнятной речи и главным образом алкогольному аромату, исходящему от мужчины, инспекторы ГИБДД поняли, что он пьян. Проходить алкотест водитель отказался.

Полицейские выяснили, что мужчина и раньше попадался на пьяной езде. И тогда он тоже отказывался пройти медицинское освидетельствование. За что и был лишен прав на 1,5 года в феврале 2021-го. Таким образом, он нарушил закон уже самим фактом того, что сел за руль до истечения этого срока.

- Сотрудники отдела полиции № 5 УМВД России по городу Воронежу возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет. До суда его отпустили, взяв обязательство о явке по первому требованию, - рассказали в региональном ГУ МВД.