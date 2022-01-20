В Воронеже водителя, обматерившего и вытолкавшего из автобуса пассажирку, оштрафовали на 3 тысяч рублей

Водитель поплатился за свою несдержанность солидным штрафом. Фото: кадр с видео

В прокуратуре Воронежа отчитались о результатах проверки инцидента, случившегося в автобусе № 9ка в конце ноября 2021 года. Напомним, было две версии конфликта. Первая – со стороны пассажирки. Она заявляла, что шофер придирался к ней за то, что она не надела маску и в конце концов остановил автобус, обматерил ее и вытолкал на улицу. Этом момент попал на видео, которое потом разошлось по соцсетям. Вторая – водительская. Шофер заявил, что женщина упорно не хотела платить за проезд наличными, а карта у нее не срабатывала. Причем, по его словам, она садилась в автобус дважды, и при этом его еще и оскорбляла.

В итоге мировой суд принял решение – оштрафовать по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» не сдержавшегося мужчину на три тысячи рублей. Кстати, водителем «Воронежпассажиртранса» он уже не является, - уволился по собственному желанию. Однако и предприятие в стороне от санкций надзорного ведомства не осталось. В его адрес внесли представление об устранении нарушений закона в связи с ненадлежащей организацией работы по перевозке пассажиров. Кроме того, посчитали, что еще один работник транспортного предприятия косвенно виноват в этой истории. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.