Воронежский «Факел» устроил мощную голевую перестрелку с казанским «Рубином»

Олег Дмитриев за несколько минут превратился из антигероя в героя матча. Фото: с сайта ФК "Факел"

Первый контрольный матч на сборе в Турции «Факел» проводил с командой Премьер-лиги. Пусть казанский «Рубин» сейчас не гранд, но твердый середняк элитного дивизиона. Тренирует его, напомним, Леонид Слуцкий, руководивший и московским ЦСКА, и сборной России.

В начале матча была равная борьба. Потом у казанцев активизировался Герман Онугха. Сначала он не смог пробить Алексея Городового, но потом на 29 минуте после мощного прессинга казанцев аккуратно положил мяч в дальний угол – 0:1. А на 41 минуте после подачи углового в Германа скорее попал мяч. Его с трудом отбил Городовой, но с добиванием Егора Тесленко он уже был справиться не в состоянии – 0:2.

«Факел» и не думал сдаваться. Почти тут же Влад Мастерной классно навесил, а Андрей Разборов вонзил мяч в ворота Никиты Медведева – 1:2. Случилось это на 42 минуте, а уже на 43-й комбинацию на правом фланге завершил точным ударом Максим Максимов – 2:2.

Игра с "Рубином" получилась очень интересной. Фото: с сайта ФК "Факел"

Увы, воронежцы пропустили гол «в раздевалку». Александр Зуев продрался к воротам «Факела», упал, в него попал мяч, поднялся и ударил сильно и точно – 2:3.

После перерыва вместо Городового в ворота стал Данила Ермаков. Он быстро помог… «Рубину». Так выбил мяч в поле, что попал в ногу Онугхе и подарил Герману дубль – 2:4. Случилось это на 66 минуте. Целесообразность пребывания в команде Ермакова, уже не в первый раз допускающего такую детскую ошибку, вызывает большие вопросы.

Однако «Факел» и тут не опустил руки. Игроки воронежской команды усилили давление. И сначала на 74 минуте после розыгрыша углового Сергей Брызгалов классно ударил головой – 3:4. А на 77-й мяч попал в руку игрока «Рубина» в его штрафной. Пенальти в исполнении Олега Дмитриева получился неудачным, Медведев уверенно его отбил. Зато в концовке встречи был бессилен против удара Олега с игры прямо в «девятку» - 4:4. Суперзрелищный матч, в котором «Факел» смотрелся явно не хуже старожила Премьер-лиги!

23 января «Факел» сразится с еще одной командой Премьер-лиги, своим обидчиком в кубковой игре – «Нижним Новгородом». Время начала игры станет известно позднее.