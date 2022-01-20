Михаил Мишустин в Воронеже поручил обеспечить высокую надежность самолетов Ил-96-300ПУ и Ил-96-400

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Премьер-министр Михаил Мишустин побывал производстве Воронежского акционерного самолетостроительного общества во время визита в Воронеж в четверг, 20 января. Председателю правительства показали самолеты Ил-96-300ПУ и Ил-96-400, а также бортовое радиоэлектронное оборудование.

Мишустин отметил, что важно обеспечить высокую надежность самолетов как у современных магистральных лайнеров. Представители ВАСО намерены внедрить уникальные спасательные системы, парашют и дополнительный электродвигатель. Премьер эту идею поддержал.

Отметим, проект дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М на 300–400 мест – это модификация советского Ил-96-300. У него дополнительные возможности за счет удлиненного фюзеляжа и установки перспективных двигателей.

Мишустин, министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов опробовали новые кресла для самолетов от компании «Итэлма». Их установят в самолетах Л-410, ТВРС 44 и «Байкал». По словам премьер-министра, эта линейка обеспечит связанность территорий.

- Конечно, обратная связь от людей – это тоже самое важное. Все ожидания людей по комфорту, безопасности выполнены, дай бог, чтобы все получилось, – сказал Мишустин.

Кроме того, председатель правительства осмотрел салон самолета МС-21. Он назвал его удобным и просторным. Это среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Его разрабатывает корпорация «Иркут» (входит в ОАК). В конце 2021 года МС-21 получил сертификат от Росавиации. Уже скоро самолеты начнут поступать в авиакомпании. Первой его получит «Россия».

Подводя итог, Мишустин пообещал работникам ВАСО, что правительство поможет предприятию в обеспечении загрузки.

- На 9 лет я вижу, что вы полностью обеспечены государственным заказом. И по мере развития, по мере приобретения авиакомпаниями новой техники, эксплуатации ее, конечно же, ваше предприятие будет интегрировано во все эти процессы, и я абсолютно точно уверен, что за вашим предприятием будущее, – подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин добавил, что будущее за гибридными силовыми установками. По его словам, власти намерены поставить задачу по созданию высокотехнологического сверхзвукового пассажирского самолета, который позволит сократить перелет на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию.

После посещения ВАСО, премьер-министр провел совещание по развитию гражданского самолетостроения.

- Только что мы посмотрели новейшие достижения отечественной промышленности, в том числе целый ряд инновационных решений в области сверхзвуковой пассажирской техники. Это прорывные технологии, которые в ближайшее время кардинально изменят представления человечества о качестве полетов, – подчеркнул председатель правительства.

Он добавил, что технологическая независимость от импортной продукции снизит риск для отрасли, позволит исключить задержки при выводе на рынок самолетов нового поколения. Производственных сбоев из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний не будет.

Мишустин заявил, что темпы производства гражданских самолетов через 5 лет превысят 100 единиц в год. Правительство утвердило программу госзаказа на воздушные суда до 2030 года. Поставят 583 современных самолета, в том числе для региональных перевозок. На это направят более 45,5 млрд рублей.

Подводя итог, премьер дал ряд поручений. Так, Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития должны подготовить предложения по расширению господдержки.

- Теперь дело за вами – учеными, конструкторами, коллективами авиапредприятий. Необходимо обеспечить создание современных и конкурентоспособных воздушных судов, которые были бы востребованы в России и мире. Все необходимые компетенции для этого у вас есть, – подчеркнул глава правительства.

Замминистра промышленности Олег Бочаров, выступая с докладом, рассказал, что есть большая потребность в новых моделях российских самолетов со стороны государств – членов ЕАЭС. Они готовы закупить в РФ до 170 гражданских судов. Он добавил, что самолет Ил 96-400м совершит первый полет до конца года.

Напомним, ранее Михаил Мишустин посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры на базе концерна «Созвездие», воронежскую областную детскую больницу №1, ознакомился с ходом строительства хирургического корпуса онкодиспансера. Премьер пообещал, что правительство поможет построить новый радиотерапевтический корпус и обновить оборудование онкодиспансера.