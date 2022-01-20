В Воронеже Михаил Мишустин пообещал выделить на новое здание онкодиспансера 800 миллионов рублей

Фото с видео телеграм-канала правительства России. Фото: кадр с видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор Александр Гусев посетили воронежскую областную детскую больницу № 1. Это медучреждение является единственной в регионе организацией, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную помощь маленьким пациентам. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» был построен новый корпус детской онкологии, гематологии и оториноларингологии на 100 коек. Прием пациентов там может начаться уже в марте 2022 года.

Михаил Мишустин и Михаил Мурашко осмотрели кабинет МРТ, палаты интенсивной терапии, операционную и лабораторию.

В конце 2022 года в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере появится новый хирургический корпус. Михаил Мишустин и Михаил Мурашко ознакомились с ходом строительства корпуса на 340 коек, который сейчас готов на 51%. На его возведение было направлено шесть миллиардов рублей. В 2022 году на эти цели предусмотрено еще 900 млн рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Его открытие должно повысить эффективность лечения пациентов со злокачественными новообразованиями.

В ходе визита удалось добиться договоренности о том, что правительство России поможет построить новый радиотерапевтический корпус и обновить оборудование воронежского онкодиспансера

С просьбой о софинансировании проекта к премьеру обратился губернатор Александр Гусев. По его словам, требуется до 800 млн рублей. Общая стоимость проекта – около 1,6 млрд рублей.

Председатель правительства поручил Михаилу Мурашко совместно с властями области проработать проектную документацию объекта. Затем Минфин и Минэкономразвития предусмотрят соответствующие бюджетные ассигнования на два последующих года.

Кроме того, будет обновлено устаревшее оборудование. На эти цели в рамках федпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Воронежская области получит около 350 млн рублей. Это позволит заменить один устаревший линейный ускоритель и купить новый для проведения лучевой терапии.

Напомним, в планах премьер-министра также проведение совещания по вопросам гражданского самолетостроения.