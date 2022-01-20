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Общество20 января 2022 13:25

Житель Воронежской области лишился 655 тыс. рублей, надеясь заработать на криптовалюте

Мошенники убедили мужичину взять два кредита
Мария Щербакова
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В целом жители региона отдали мошенникам 3 млн рублей

В целом жители региона отдали мошенникам 3 млн рублей

Фото: pixabay.com

43-летний житель Россоши в надежде заработать на инвестициях лишился 655 тыс. рублей. В интернете он нашел информацию о том, что компания, торгующая газом, предлагает инвестировать деньги под высокий процент. Мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру, попав к мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в четверг, 20 января.

Мошенники перевели общение в мессенджер. Они заверили, что больше всего денег можно заработать не на газе, а на бирже криптовалют. Россошанцу объяснили, как оформить кредиты в двух банках онлайн, а затем попросили персональные данные. В итоге мошенники перевели себе на счет всю сумму с карты. Из 655 тыс. рублей только 10 тыс. были накоплениями, остальные – кредитные.

Потерпевший работает вахтовым методом в Ямало-Ненецком автономном округе. Пока он был в отъезде, аферисты присылали ему скриншоты роста котировок якобы его акций. Вернувшись домой, россошанец рассчитывал получить прибыль. Однако «брокеры» заявили, что необходимо инвестировать еще. Тогда мужчина обратился в полицию. По факту возбудили уголовное дело по статье «кража».

В целом за сутки в регионе зарегистрировали шесть сообщений о преступлениях, совершенных дистанционно, а также пять случаев хищения с банковских карт. Общий ущерб составил около 3 млн. рублей.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города Воронежа и области проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через Интернет-ресурсы, - отметили в пресс-службе Главка. - Участились случаи обещания чрезмерно высоких процентов по 200-300% годовых, что уже изначально гарантирует участие в мошеннических схемах и потерю всех накоплений.