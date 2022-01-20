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Общество20 января 2022 12:40

В Воронежской области более 1,5 тыс. человек вылечились от ковида за сутки

Регион занял третье место по стране по этому показателю
Мария Щербакова
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В целом с начала пандемии коронавирус победили 178 643

В целом с начала пандемии коронавирус победили 178 643

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области за сутки 1 554 человек вылечились от коронавируса. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в четверг, 20 января.

По этому показателю наш региона занимает третье место по стране после Санкт-Петербурга и Москвы. Днем ранее в регионе было 1 527 выздоровевших. Тогда Воронежская область была на второй строчке по стране. В целом с начала пандемии коронавирус победили 178 643 жителя региона.