В Воронеже на карантин по ОРВИ закрыли 26 классов в 14 школах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После завершения зимних каникул в Воронеже резко выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников. В связи с этим на сегодня в городе приостановили обучение в 26 классах 14-ти школ. В связи с выявленными в детских коллективах случаями коронавируса на дистанционное обучение перевели шесть классов в пяти школах.

- Напомним, что в 120 школах города учится около 116 тыс. детей, а это 4045 классов. Таким образом, ограничения введены для 0,8% классов, - уточнили в пресс-службе горадминистрации.