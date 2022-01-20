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Общество20 января 2022 12:38

В Воронеже на карантин по ОРВИ закрыли 26 классов в 14 школах

Из-за ковида на дистант перевели шесть классов
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

После завершения зимних каникул в Воронеже резко выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников. В связи с этим на сегодня в городе приостановили обучение в 26 классах 14-ти школ. В связи с выявленными в детских коллективах случаями коронавируса на дистанционное обучение перевели шесть классов в пяти школах.

- Напомним, что в 120 школах города учится около 116 тыс. детей, а это 4045 классов. Таким образом, ограничения введены для 0,8% классов, - уточнили в пресс-службе горадминистрации.