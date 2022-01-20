Воронежец стал заместителем руководителя «Росавтодора»

Олег Ступников. Фото с сайта "Росавтодора". Фото: другой источник.

Воронежец Олег Ступников назначен заместителем руководителя Федерального дорожного агентства. Нового заместителя главы «Росавтодора» представил коллегам первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Андрей Костюк.

Олег Ступников окончил в 1997 году Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» с присвоением квалификации «инженер-строитель». Его стаж работы в дорожно-транспортном комплексе составляет более 23 лет.

С июля 1998-го по апрель 2001 года Ступников работал инженером-лаборантом, инспектором по качеству и приемке СМР отдела инженерного сопровождения ОАО «ГипродорНИИ» в Воронеже.

С апреля 2001-го по январь 2004 года трудился в филиале ФГУ «Дирекция контроля качества дорожных работ Министерства транспорта Российской Федерации» в Воронеже. Прошел карьерный путь от ведущего специалиста отдела методологии и контроля качества дорожных и мостовых работ до заместителя начальника отдела главного государственного инспектора по надзору за состоянием и совершенствованием сети автомобильных дорог общего пользования.

С февраля 2004-го по март 2008 года Олег Ступников занимал руководящие должности в коммерческих организациях в сфере дорожного хозяйства. С апреля 2008-го по май 2010 года являлся начальником производственно-технического отдела, а затем начальником отдела контроля за выполнением строительных работ ФГУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства. В течение года с июля 2010 года был помощником начальника ГУ Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области «МОСАВТОДОР».

С августа 2011-го по март 2021 года Ступников работал в Министерстве транспорта Российской Федерации начальником отдела автомобильных дорог и заместителем директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства.

С марта 2021-го по январь 2022 года возглавлял Управление научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения «Росавтодора».