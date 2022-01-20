В Воронеже Михаил Мишустин посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие»

Михаил Мишустин на фабрике "Созвездия". Фото: кадр с видео телеграм-канала Правительства России. Фото: другой источник.

В Воронеже председатель правительства России первым делом посетил фабрику радиоэлектронной аппаратуры на базе концерна «Созвездие». Производство совсем свежее, создано в 2020 году. На нем делают системы и комплексы средств связи и управления для Минобороны России и других силовых структур.

Михаил Мишустин осмотрел цех комплексной сборки и познакомился с готовой продукцией предприятия. Также фабрика занимается выпуском гражданской продукции. Премьер-министру показали базовые станции мобильной связи 4G и 5G и датчики движения для освещения, полностью изготовленные в России.

Премьер-министр предложил подумать над новым стандартом связи:

- Это не шутка. Давайте подумаем, что для этого надо, как сосредоточить наши научные центры и правильно провести НИОКР. 6G является практически реализованным стандартом.

Кроме того, Михаилу Мишустину представили российское серверное оборудование производства НПП «Исток» им. Шокина с автоматизированным рабочим местом «БЛИК» на базе восьмиядерного процессора Baikal-M.

Председатель правительства России обратил внимание на необходимость активного внедрения российских разработок:

- Нам очень важно, чтобы такие разработки находили своего пользователя в гражданском секторе. Надо посмотреть внимательно, как это можно сделать.

Первую партию рабочих станций в количестве 14 тыс. штук получит «РЖД». Премьер-министр поручил проанализировать опыт использования российского процессора.

В числе передовых разработок продукции концерна «Созвездие» Михаилу Мишустину были представлены DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи. Уже заключен контракт их на поставку МЧС России.

Как отметил советник гендиректора предприятия Дмитрий Павлов, продукция концерна «Созвездие» совместима со всеми зарубежными аналогами. Кроме того, она в той же ценовой категории, что и иностранные конкуренты.

Михаил Мишустин обратил внимание, что необходимо получить отзыв о продукции от заказчика:

- Очень важно собрать мнение МЧС. Надо проработать, как можно стимулировать спрос. Это главное.

Напомним, премьер-министр в Воронеже также проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения.