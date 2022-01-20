На въезде в Воронеж на обочинах скопились грузовики

Грузовики занимают одну, а то и две крайние правые полосы на въезде в Воронеж. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео больше десятка грузовиков, стоящих на обочине на въезде в столицу Черноземья. Автор поста утверждают, что фуры не пускают в город инспекторы ГИБДД.

Между тем в областном отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что серьезных аварии на въезде в Воронеж в ближайшие часы не было. В областном правительстве оперативно комментарий дать не смогли, попросив оформить официальный запрос.

В комментариях пользователи высказывают версию, что фуры останавливают из-за приезда премьер-министра России Михаила Мишустина и четырех министров. Напомним, они посетят ВАСО и воронежские медицинские учреждения. Михаил Мишустин проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения.