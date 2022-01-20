Под Воронежем на пожаре погиб двухлетний мальчик

Сотрудница Следственного комитета работает на месте трагедии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В четверг, 20 января, около 10 часов случился пожар на улице Центральной села Айдарово Рамонского района. Загорелся частный дом. После тушения пожара спасатели обнаружили в одной из комнат тело двухлетнего мальчиками с сильными ожогами. Во время ЧП пострадал также 40-летний сожитель матери ребенка. Его госпитализировали с ожогами. От дома осталась только часть стен.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней – два года лишение свободы.

- Наши сотрудники продолжают осмотр места ЧП, в ходе которого изымают предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела. Будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти ребенка. А также пожарно-техническая для выяснения точной причины возникновения возгорания. Допрашивают свидетелей, в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания малыша, – рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.

Сотнудники прокуратуры Рамонского района организовали по поводу этой трагедии проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, в среду, 19 января, на пожаре в Коминтерновском районе на улице Транспортной пострадал мужчина, его отвезли в больницу с ожогами. Личность пострадавшего пока не установили.