Президента воронежской ТПП изберут в середине февраля

Пресс-службы ТПП Воронежской области

Нового главу Торгово-промышленной палаты Воронежской области изберут 18 февраля. На этот день назначили внеочередной съезд. Об этом сообщили в пресс-службе ТПП в четверг, 20 января.

Кроме того, на съезде подведут итоги работы палаты за 2018-2021 годы, изберут руководящие органы ТПП, утвердят устав организации и программу развития до 2027 года.

Сейчас палатой с приставкой и.о. руководит первый вице-президент Сергей Петровский. Он является основным кандидатом на пост. Петровский исполняет обязанности президента с 12 января. За него проголосовали единогласно на заседании ТПП. Он работает в палате около 30 лет.

Напомним, бывший глава палаты Юрий Гончаров погиб в ДТП 29 декабря 2021 года. На 16 километре трассы «Дон» на границе с Липецкой область столкнулись «Форд-Фокус», «Тойота-Камри» и «Лада-Ларгус». Гончаров был пассажиром «Тайоты-Камри». Ему было 58 лет.