Почти половина опрошенных воронежцев тратят на медикаменты до 10% зарплаты

У молодых людей на врачей уходит больше средств, чем у пожилых Фото: pixabay.com

69% опрошенных воронежцев заявили, что из-за пандемии и ограничительных мер их доходы сократились. Причем, около половины (42%) тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей зарплаты. Таковы результаты исследования, которое провела компания HeadHunter. Результаты представили в четверг, 20 января.

Чаще всего о снижении доходов говорили респонденты в возрасте от 45 до 54 лет, а также старше 55. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет жаловались на сокращение заплаты реже.

Около 10-25% респондентов рассказали, что тратят на медикаменты 24% заработка. Лекарства и добавки не покупают 25% опрошенных.

На медицину и врачей у 36% воронежцев уходит до 10% зарплаты, у 19% - до четверти, у 10% - от 25% и выше. Треть опрошенных рассказали, что не тратят на это деньги.

- Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18-24 года обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов, - рассказали в пресс-службе компании. - При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.