В Воронеже закрыли наркопритон в Коминтерновском районе

Хозяину наркопритона грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские обнаружили в частном секторе Коминтерновского района наркопритон. Они получили оперативную информацию, что его содержит 54-летний воронежец, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Он к тому же является наркоманом. А потому плату со своих постояльцев мужчина не брал. Предпочитал, чтобы ему отдавали натурой – наркотиками.

Во время обыска в доме обнаружили шприцы и другие предметы, используемые для употребления смертоносной «дури». Их отправили на экспертизу. На них обнаружили свежие следы наркотиков.

- Владельца дома стражи порядка доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину. Сотрудники городского отдела полиции № 2 возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ». Хозяину притона грозит до четырех лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.