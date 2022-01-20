Михаил Мишустин прилетел в Воронеж

Александр Гусев встретил Михаила Мишустина прямо у трапа самолета. Фото: кадр с видео

В Воронеж прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. Видео благополучного приземления самолета с высоким гостем на борту выложили в телеграм-канале федерального правительства. В аэропорту Мишустина встретил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, 20 января Михаил Мишустин посетит Воронежский авиастроительный завод (ВАСО) и проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения. Вместе с премьером в Воронеж приедут еще четыре министра: финансов финансов Антон Силуанов, здравоохранения Михаил Мурашко, экономического развития Максим Решетников и транспорта Виталий Савельев. Вероятно, три первых примут участие в совещании. А Михаил Мурашко посетит воронежские учреждения здравоохранения. Не исключено, что в одном их них компанию министру составит Михаил Мишустин.