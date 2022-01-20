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Общество20 января 2022 9:14

Синоптики и МЧС предупредили воронежцев о сильном ветре с метелью

Днем 21 января обещают порывы до 19 м/c
Юрий КОЗЛОВ
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Днем 21 января непогода может разгуляться так, что мало не покажется.

Днем 21 января непогода может разгуляться так, что мало не покажется.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники регионального ГУ МЧС передали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, полученное от Воронежского гидрометцентра. С 6.00 до 18.00 21 января местами по области ожидают порывы южного ветра до 19 м/с, сильный снег и метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

Кстати в гидрометцентре считают, что нынешние сильные морозы будут недолгими, в конце недели будет более комфортно. Уже в пятницу, 21 декабря, потеплеет до -3 градусов. А на выходных, по прогнозу синоптиков, дневная температура будет не ниже -6 градусов.