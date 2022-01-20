Синоптики и МЧС предупредили воронежцев о сильном ветре с метелью

Днем 21 января непогода может разгуляться так, что мало не покажется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники регионального ГУ МЧС передали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, полученное от Воронежского гидрометцентра. С 6.00 до 18.00 21 января местами по области ожидают порывы южного ветра до 19 м/с, сильный снег и метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

Кстати в гидрометцентре считают, что нынешние сильные морозы будут недолгими, в конце недели будет более комфортно. Уже в пятницу, 21 декабря, потеплеет до -3 градусов. А на выходных, по прогнозу синоптиков, дневная температура будет не ниже -6 градусов.