В Воронеже умерла 91-летний доктор исторических наук Нелли Мананчикова

После тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни одна из старейших сотрудников исторического факультета, доктор исторических наук, доцент Нелли Петровна Мананчикова. Ей был 91 год. Эту печальную новость сообщили в ВГУ.

Нелли Мананчикова закончила историко-филологический факультет ВГУ в 1954 года. И с тех пор занималась преподавательской деятельностью. В 1967 году она защитила кандидатскую диссертацию, посвященную социально-экономической истории Дубровника 13-14 веков. Тема развития этого балканского города в средние века оставалась для Нелли Петровны главной. В 2003 года она защитила докторскую диссертацию.

- Нелли Петровна воспитала большое число учеников, многие из которых стали кандидатами наук, - говорится в некрологе, размещенном на сайте ВГУ. - Она была одним из виднейших специалистов по средневековой истории балканских стран в России. Уйдя на пенсию, Нелли Петровна не прерывала связей с кафедрой и факультетом. За научный и педагогический труд она была награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» и знаком «За заслуги перед Воронежским государственным университетом». С кончиной Нелли Петровны мы потеряли нашего дорогого товарища и высококлассного специалиста. Светлая память о Нелли Петровне Мананчиковой останется в наших сердцах.

Напомним, на новогодних каникулах ушла из жизни легендарный преподаватель ВГУ Маргарита Ивановна Стюфляева. Ей было 90 лет.