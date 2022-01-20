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Происшествия20 января 2022 8:14

В Воронеже ночью столкнулись два грузовика

В одном из них человека сотрудники МЧС вытаскивали с помощью спецсредств
Юрий КОЗЛОВ
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Госпитализация застрявшему в грузовике человеку не потребовалась.

Госпитализация застрявшему в грузовике человеку не потребовалась.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 20 января, глубокой ночью в Советском районе у дома № 241/15 п по улице 9 Января случилась авария. Столкнулись грузовики «КамАЗ» и «Мерседес».

- Об этом ДТП в дежурную часть сообщили в 2.21. Уже через минуту на место ЧП выехали наши сотрудники. В одном из автомобилей в результате ДТП застрял человек. Его пришлось доставать оттуда с помощью спецсредств, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

К счастью, застрявший в грузовике гражданин тяжелых травм не получил. По сведениям городского отдела пропаганды ГИБДД, в ДТП обошлось без пострадавших. А значит, госпитализация ему не потребовалась. Видимо, обошлось оказанием первой медицинской помощи.