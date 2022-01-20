Воронежец познакомился с двумя грабителями и лишился мобильника

Обоих молодых грабителей отправили в СИЗО. Фото: из архива «КП»

31-летний воронежец подал в заявление в отдел полиции, в нем он сообщил, что его ограбили. Стражи порядка выяснили, что мужчина познакомился с двумя молодыми людьми в спортивно-оздоровительном комплексе, Центрального района. Во время общения между ними возникла ссора. Новые знакомые, удерживая мужчину, выхватили у него мобильник и убежали. Телефон стоил около восьми тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения. По полученным данным они установили личности и возможное место, где находятся преступники. Ими оказались ранее судимый за кражу 24-летний воронежец и его 18-летний знакомый. Оперативники задержали обоих в Железнодорожном районе и доставили в отдел полиции. Молодые люди признали свою вину и рассказали, что похищенный мобильник сдали в ломбард, а деньги потратили на личные цели. Их отправили в СИЗО.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Центрального района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Обоим преступникам грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.