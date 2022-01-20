В Воронеже «Фольксваген» врезался в «Мазду»: ранен годовалый мальчик

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 19 января, в 17.40 на левом берегу у дома № 33 на улице Ростовской микрорайона Машмет случилась авария, в которой пострадал маленький ребенок.

26-летний водитель «Фольксваген Поло», ехавший со стороны Новосибирской в направлении улицы Менделеева, при развороте на перекрестке со светофором на Волго-Донской не уступил дорогу «Мазде СХ-5». Машины столкнулись.

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии пострадал годовалый мальчик, ехавший в «Мазде» в автокресле. Его увезли в больницу. 40-летнему мужчине, рулившему японской иномаркой, как и 26-летнему водителю «Фольксвагена», госпитализация не потребовалась.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Кресло, в котором ехал пострадавший малыш. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 19 января в Воронежской области случилось 157 ДТП, из них 112 – в Воронеже, 37 – на дорогах в районах, 8 – на федеральных трассах. В семи авариях получили травмы восемь человек, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Задержали и оштрафовали 15 пьяных водителей. К ответственности привлекут и 13 нарушивших правила пешеходов.