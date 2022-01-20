В Воронеже за неделю на треть возросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

Маски пригодятся и для профилактики ОРВИ и гриппа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи опубликовали данные по количеству заболевших гриппом и ОРВИ жителей Воронежской области за вторую неделю 2022 года. С 10 по 16 января помощь медиков потребовалась 10050 заразившимся. Это на 36,2% выше уровня прошлой недели. Больше половины из заболевших – дети до 14 лет, их 5031. Причем доля вирусов гриппа среди всех заразившихся составляет 59,7%.

Специалисты Роспотребнадзора советуют применять те же меры предосторожности, что и от ковида. То есть, носить маски в местах скопления людей, часто и тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками. А также дают более универсальные советы: чаще бывать на свежем воздухе, в морозы не забывать одеваться потеплее. Кроме того, полезно для профилактики есть больше фруктов и овощей, содержащих аскорбиновую кислоту (лимоны, апельсины, яблоки, свежую и квашеную капусту) и принимать поливитаминные препараты.