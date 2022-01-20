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Происшествия20 января 2022 6:08

В Воронеже на пожаре получил сильные ожоги мужчина

Его личность устанавливают
Юрий КОЗЛОВ
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С пожаром сотрудники МЧС справились за полчаса.

С пожаром сотрудники МЧС справились за полчаса.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Поздним вечером в среду, 19 января, в Коминтерновском районе на улице Транспортной загорелся двухквартирный частный дом.

- Об этом ЧП в дежурную часть сообщили в 20.59. На место возгорания выезжали пять пожарных машин. В ликвидации ЧП участвовали 18 наших сотрудников. Пожар ликвидировали в 21.31. К тому моменту в доме 7х8м огонь повредил одну из квартир внутри на площади 30 квадратных метров, а также часть крыши на площади 6 «квадратов» (ее обрушения удалось не допустить). На пожаре пострадал мужчина, он госпитализирован с сильными ожогами. Его личность, а также причину пожара сейчас устанавливают, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.