В Воронеже в МФЦ появились две новые услуги

Теперь молодым семьям можно подать документы, позволяющие рассчитывать на получения жилья, в МФЦ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во всех семи воронежских многофункциональных центрах «Мои Документы» появились новые услуги. Там теперь можно оформить все необходимые бумаги для ускорения получения своего жилья.

Первая услуга - «Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем». Для включения в список претендентов нужно предоставить заявление о желании получить социальную выплату в планируемом году. А также документы, подтверждающие острую нужду молодой семьи в жилом помещении. И бумаги, предоставляющие доказательства возможности получения кредита либо наличия денег для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Вторая услуга — «Замена выданного свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».

С заявлением можно обратиться и лично или через своего законного представителя. Прием ведут по предварительной записи.

С полным пакетом документов, которые нужны для того, чтобы воспользоваться этими двумя новыми сервисами, можно ознакомиться здесь. Также подробную информацию о порядке предоставления этих услуг, необходимых документах и возможности предварительной записи можно получить на сайте mydocuments36.ru и по телефону «горячей линии» +7(473) 226-99-99.