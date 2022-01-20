В Воронеж одновременно приедут премьер-министр России и четыре министра

Михаил Мищустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 20 января, Воронеж посетят премьер-министр России Михаил Мишустин и и четыре министра правительства: финансов Антон Силуанов, здравоохранения Михаил Мурашко, экономического развития Максим Решетников и транспорта Виталий Савельев.

Михаил Мишустин, напомним, ранее анонсировал свой скорый приезд в столицу Черноземья, правда, не называя конкретную дату. Предполагается, что он нанесет визит на ВАСО, чтобы ознакомиться с нынешней ситуацией на авиастроительном заводе, готовящем к выпуску новые самолеты. А также проведет совещание по вопросам гражданского самолетостроения. Вероятно, в нем примут участие Антон Силуанов, Максим Решетников и Виталий Савельев. Также Мишустин встретится с губернатором Александром Гусевым. Министр здравоохранения, понятное дело, посетит больницы. Не исключено, что в одном из медучреждений компанию ему составит Михаил Мишустин.

Михаил Мурашко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надо сказать, что визит двух высоких гостей пока не создал, как это иногда бывает, мощные пробки. Специализированный сервис Яндекса утром в четверг, 20 января, оценивал ситуацию на дорогах Воронежа по загруженности на 7 баллов из 10 возможных. Для утреннего часа пик вполне нормально.