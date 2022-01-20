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Звезды20 января 2022 5:16

Воронежцев приглашают на "Музыкальный променад"

Филармония запустила новый культурно-просветительский проект
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В воронежской филармонии стартует новый проект. «Музыкальный променад» собирается приобщать зрителей к мировой музыкальной культуре, а также знакомить с историей и традициями филармонии.

22 января пройдет первая программа цикла - «Была война. Была Победа!». Она приурочена к памятной для Воронежа дате - 79-й годовщине освобождения города от фашистов, которая отмечается 25 января.

В 13.00 в филармонии выступят артисты музыкально-литературного лектория под руководством Валентины Головиной. Музыкально-театрализованный спектакль, сценаристом и режиссером которого выступила Виктория Черникова, расскажет об историях подвигов детей и подростков на войне, героях-воронежцах, память о которых увековечена в многочисленных мемориалах на территории региона.

Также с 22 по 29 января в фойе филармонии можно будет посмотреть выставку картин воронежских художников. Работы показывают военную и мирную тематику памятных мест столицы Черноземья.