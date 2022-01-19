Накануне годовщины освобождения Воронежа в город прибудет «Поезд Победы»

Фото пресс-службы правительства Воронежской области

24 января, накануне годовщины освобождения Воронежа от фашистов, в наш город прибудет первая в мире иммерсивная инсталляция «Поезд Победы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Передвижная выставка пробудет в столице Черноземья четыре дня, состав остановится на ж/д вокзале «Воронеж–1», посетить его бесплатно сможет любой желающий.

Авторы проекта говорят, что посетители погружаются в прошлое, пока железнодорожный состав несет их по дорогам войны через испытания и потери — к Победе. Особое внимание уделили научным открытиям и достижениям советских ученых, которые внесли весомый вклад в победу в ВОВ и развитие мировой науки в целом.

Регистрация на мероприятие начнется в субботу. Все подробности ищите по ссылке: https://vk.cc/c4KfYG