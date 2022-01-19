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Общество19 января 2022 16:51

За 10 лет в Воронежской области стало на 24 больше особо охраняемых природных территорий

Их общая площадь достигла 216 тысяч гектаров
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

За последние 10 лет количество особо охраняемых природных территорий областного значения в нашем регионе увеличилось на 24 – с 187 до 211. А их общая площадь выросла со 152 до 216 тысяч гектаров. Сведения о новых территориях были внесены в ЕГРН.

Появились и четыре совершенно новых территории в категории «природный парк». Это «Лесопарк «Оптимистов» и «Репнинский лес» в областном центре, «Ломовской природный ландшафтный парк» в Воробьевском муниципальном районе и «Парковая зона историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских» (Верхний и Нижний парк)» в Рамонском районе.