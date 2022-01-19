В Воронеже из канализации извлекли … таксофон

Фото пресс-службы РВК-Воронеж

Ватными палочками, одноразовыми полотенцами, наполнителями кошачьих туалетов и средствами личной гигиены в канализации сотрудников аварийных бригад воронежского водоканала уже не удивишь. Эти предметы из засоров они извлекают регулярно. Но на этот раз горожане приготовили нечто новенькое, вернее, «хорошо забытое старое».

С начала этого года аварийные бригады достали из колодцев школьный портфель, сумку с детским конструктором, телевизионную антенну и советский телефон-автомат.

Фото пресс-службы РВК-Воронеж

- Антенну мы «выловили» возле дома №50 на улице 25 Января, таксофон – на улице Ленина, 56, а портфель и детский конструктор – на Остужева, 5а. Кто, с какой целью и когда сбросил все эти предметы в канализацию, трудно предположить, но что точно известно, так это то, что все эти «находки» сильно осложняли прохождение стоков, - рассказал начальник участка транспортировки канализационных стоков «РВК-Воронеж» Виталий Максимов.

Специалисты напомнили, что канализация также «не переваривает» строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, а также пищевые продукты. Всем этим вещам место в контейнерах с бытовыми отходами.