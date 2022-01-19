В Воронеже появятся два новых маршрута

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В мэрии Воронежа сообщили о введении двух новых маршрутов общественного транспорта. С 1 февраля начнут работу автобусный маршрут № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская» и троллейбусный № 99 «ВГУ – ул. Вл. Невского (у-м «Молодежный»)».

Автобус №32 проследуют от остановки «ул. Перхоровича» по улицам Перхоровича, Л.Шевцовой, Краснозвездной, Путиловской, Г.Сибиряков, Пешестрелецкой, Донбасской, Плехановской, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улицам Остужева, Урывского до остановки «ул. Тверская». В обратном направлении – по улицам Урывского, Остужева, Северному мосту, улице Ленина, проспекту Революции, улицам Кольцовской, Плехановской, Донбасской, Пешестрелецкой, Г. Сибиряков, Путиловской, Краснозвездной, Л. Шевцовой, Перхоровича.

Троллейбус № 99 будет ходить от остановки «ВГУ» по улице Плехановской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Маршала Жукова, бульвару Победы, улице Владимира Невского. В обратном направлении – по улице Владимира Невского, бульвару Победы, улицам Маршала Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, улице Плехановской, площади им. Ленина, улице Платонова до Университетской площади.

В горадминистрации уточнили, что на начальном этапе будут изучать пассажиропоток, поэтому пока график будет временным. В дальнейшем на маршрутах будут работать до 10 единиц подвижного состава.