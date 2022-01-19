Жителей Воронежской области после переписи населения спросят еще и о доходах

Власти хотят больше узнать о доходах россиян. Фото: из архива «КП»

С понедельника, 17 января, до 6 февраля в Воронежской области проводят выборочное наблюдение доходов населения и участия людей в социальных программах. Об этом сообщили в Воронежстате.

Исследования проводят с целью получения информации о том, как живут российские семьи; какое значение имеют оплата труда, пенсии, пособия и другие источники доходов в обеспечении материального достатка; как работают социальные программы и доходят ли они до тех людей, кому предназначены. Планируют опросить владельцев 2496 домашних хозяйств Воронежской области.

Разговаривать с людьми будут интервьюеры. Они обязаны предъявить специальные удостоверения, которые действительны при предъявлении паспорта.

- Все полученные сведения строго конфиденциальны и предназначены только для получения сводных статистических данных, - утверждают в Воронежстате. - Результаты исследования будут использованы для разработки и реализации мер демографической и социальной политики, направленных на улучшение жизни населения.