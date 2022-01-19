Коллективный иммунитет сотрудников СберБанка в Воронежской области достиг 97,1%

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Более 93% сотрудников Воронежского отделения СберБанка сделали прививку от коронавируса, а с учётом тех, кто переболел COVID-19 и уже имеет антитела к вирусу, коллективный иммунитет команды Сбера достигает 97,1%.

Для защиты здоровья сотрудников и посетителей банка, в Воронеже действует штаб противодействия эпидемии. Специалисты банка регулярно проходят ПЦР-тестирование, вне зависимости от наличия вакцинации. В настоящее время в финансовой организации активно идет процесс ревакцинации. А также, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и появлением новых штаммов, Сбер принял решение отправить на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников за исключением филиалов.

Денис Скребец, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«СберБанк на протяжении всего периода распространения коронавирусной инфекции находится на передовой. Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников. Усиление комплекса защитных мер — вынужденная необходимость. Постоянный контроль здоровья команды Сбера позволяет оперативно выявлять проблемные участки и минимизировать негативные последствия».