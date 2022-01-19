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Общество19 января 2022 14:13

Подвал воронежской многоэтажки утонул в сточных водах

Подтопление устранили после вмешательства жилинспекции
Ирина КАЗАНИНА
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Житель многоквартирного дома №6 по улице Геращенко сообщил в государственную жилищную инспекцию Воронежской области о постоянном подтоплении подвального помещения сточными водами из системы ливневки. Инспектор выехал на место и выяснил, что причина коммунальных бед кроется в негерметичности трубы.

ГЖИ выдало обслуживающей дом УК предписание об устранении неисправности и последующей просушке помещений.

- Выданное управляющей компании предписание на устранение нарушения остается на контроле жилищной инспекции, - уточнили в ведомстве.