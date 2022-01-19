В Воронежской области коммунальщик ответил за завышенные счета на отопление

Жителям Кантемировки сделали перерасчет за отопление в декабре. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники прокуратуры обнаружили грубое нарушение закона в деятельности МУП «Кантемировское ПАП». В этой организации начислили плату за отопление за сентябрь 2021 года. Хотя отопительный сезон начинался в октябре.

- Прокурор Кантемировского района внес представление директору коммунального предприятия об устранении нарушений жилищных прав граждан. По результатам его рассмотрения нарушения устранены. В МУП «Кантемировское ПАП» сделали перерасчет платы за отопление в декабре 2021 года, снизив ее размер на сумму, уплаченную владельцами квартир в сентябре. Должностное лицо, ответственное за начисление платы, привлекли к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.