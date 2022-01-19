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Общество19 января 2022 13:57

В Воронежской области коммунальщик ответил за завышенные счета на отопление

Жителям Кантемировки начислили плату за сентябрь, хотя батареи потеплели только в октябре
Юрий КОЗЛОВ
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Жителям Кантемировки сделали перерасчет за отопление в декабре.

Жителям Кантемировки сделали перерасчет за отопление в декабре.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники прокуратуры обнаружили грубое нарушение закона в деятельности МУП «Кантемировское ПАП». В этой организации начислили плату за отопление за сентябрь 2021 года. Хотя отопительный сезон начинался в октябре.

- Прокурор Кантемировского района внес представление директору коммунального предприятия об устранении нарушений жилищных прав граждан. По результатам его рассмотрения нарушения устранены. В МУП «Кантемировское ПАП» сделали перерасчет платы за отопление в декабре 2021 года, снизив ее размер на сумму, уплаченную владельцами квартир в сентябре. Должностное лицо, ответственное за начисление платы, привлекли к дисциплинарной ответственности, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.